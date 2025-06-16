Министр обороны США оказался не в курсе местоположения Сувалкского коридора

Глава Пентагона оказался не в курсе, о чем идет речь, и попросил конгрессмена пояснить. Виндман ответил, что Сувалкский коридор находится «прямо в центре Восточной Европы». Хегсет в ответ обвинил политика в том, что тот устроил какую-то «викторину».