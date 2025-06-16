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МИД Туркменистана сообщил о въехавших в страну иностранцах из Ирана

Примерно 120 иностранных граждан въехали в Туркменистан из Ирана для пересадки на рейсы в свои страны.

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Примерно 120 иностранных граждан въехали в Туркменистан из Ирана для пересадки на рейсы в свои страны. Об этом проинформировал МИД Туркменистана.

«В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке Туркменистаном принимаются незамедлительные меры по предоставлению своей территории для выезда иностранным дипломатам и членам их семей, а также другим гражданам, находящимся на территории Ирана», — говорится в сообщении министерства.

Там уточнили, что КПП на иранско-туркменской границе пересекли порядка 120 иностранцев. Это граждане Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Румынии и ряда других государств.

МИД Туркменистана заверил, что всем прибывшим из Ирана предоставили автотранспорт, питание и размещение в гостиницах.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Arabia в понедельник начнет вывозить застрявших в ОАЭ российских туристов.