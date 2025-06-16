МИД Туркменистана сообщил о въехавших в страну иностранцах из Ирана

«В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке Туркменистаном принимаются незамедлительные меры по предоставлению своей территории для выезда иностранным дипломатам и членам их семей, а также другим гражданам, находящимся на территории Ирана», — говорится в сообщении министерства.