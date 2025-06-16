Венгрия предложит ЕС не отказываться от нефти и газа из России

По словам Орбана, военное противостояние между Израилем и Ираном значительно изменило ситуацию на глобальном энергетическом рынке. Он отметил, что ЕС должен учитывать новые риски, а не идти на шаги, способные нанести ущерб европейским странам. Венгерский премьер подчеркнул, что Будапешт не готов поддерживать «очередную ошибку Брюсселя».