Венгрия предложит ЕС не отказываться от нефти и газа из России

Венгрия намерена 16 июня на заседании Совета ЕС в Люксембурге официально предложить Еврокомиссии отказаться от инициативы по полному запрету поставок энергоносителей из России. Об этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан, подчеркнув необходимость переосмысления энергетической политики ЕС в свете новых геополитических реалий.
По словам Орбана, военное противостояние между Израилем и Ираном значительно изменило ситуацию на глобальном энергетическом рынке. Он отметил, что ЕС должен учитывать новые риски, а не идти на шаги, способные нанести ущерб европейским странам. Венгерский премьер подчеркнул, что Будапешт не готов поддерживать «очередную ошибку Брюсселя».
В связи с этим Венгрия выступит с предложением снять с обсуждения вопрос об отказе от российских энергоносителей и вместо этого сосредоточиться на анализе последствий ближневосточного конфликта.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подверг критике план главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского по отказу от энергоресурсов РФ.