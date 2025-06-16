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Telegraph: США бросили Украину, сократив поставки военной помощи

Соединённые Штаты сократили поставки военной помощи Украине, в результате чего Киев лишился своего самого богатого и могущественного союзника.

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Источник: AP 2024

«Горький итог для Киева в том, что его бросил самый могущественный и богатый союзник», — пишет британская газета The Telegraph.

При этом издание отметило, как передаёт РИА Новости, что киевскому режиму остаётся три варианта действий: полагаться на помощь Европы, попытаться заключить оружейную сделку с Вашингтоном или развить собственное производство оружия и техники.

Ранее сообщалось, что США вывели средства ПВО с Украины из-за своих войск на Ближнем Востоке.

Также американский лидер Дональд Трамп назвал конфликт на Украине «делом рук Байдена».