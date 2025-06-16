ЦАХАЛ заявил о завершении своих ударов по военным объектам Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о завершении серии авиа- и ракетных ударов, призванных «подорвать потенциал Ирана в сфере военного производства». Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале израильских военных.
По данным ЦАХАЛ, целями стали объекты, принадлежащие спецподразделению «Кудс» и Корпусу стражей исламской революции, а также позиции иранских силовиков в Тегеране и предприятия, задействованные в выпуске вооружений на территории всей страны.
Резкая вспышка противостояния между Израилем и Ираном произошла в ночь на 13 июня, когда израильская сторона запустила операцию «Народ как лев». В ходе ударов погибли главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и несколько иранских ядерных специалистов. В ответ Тегеран инициировал кампанию «Правдивое обещание 3», осуществив массированный ракетный залп по израильским объектам.
Уже в воскресенье, 15 июня, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности страны подписать соглашение с Соединёнными Штатами, в котором будет закреплено обязательство Ирана не обладать ядерным оружием.
По информации Iran International, Тегеран обратился к Москве с запросом о возможном выводе ключевых фигур из страны. Источники издания заявляют, что заместитель начальника канцелярии верховного лидера Али Асгар Хеджази ведёт конфиденциальные переговоры с российскими властями на тему эвакуации, если атаки Израиля усилятся.