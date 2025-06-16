ЦАХАЛ заявил о завершении своих ударов по военным объектам Ирана

Резкая вспышка противостояния между Израилем и Ираном произошла в ночь на 13 июня, когда израильская сторона запустила операцию «Народ как лев». В ходе ударов погибли главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и несколько иранских ядерных специалистов. В ответ Тегеран инициировал кампанию «Правдивое обещание 3», осуществив массированный ракетный залп по израильским объектам.