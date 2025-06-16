В Турции рассказали о ситуации на границе с Ираном

Правительство Турции держит под контролем ситуацию с безопасностью на контроль-пропускных пунктах (КПП), расположенных на границе с Ираном. Об этом сообщила администрация президента Турции.
Там отметили, что нестандартных ситуаций на пограничных пунктах сейчас нет.
«МВД и соответствующие подразделения безопасности подтверждают, что на пограничных заставах Капыкёй и Гюрбулак не наблюдается необычной мобильности, плотности или нестандартной ситуации с пересечением границы», — говорится в сообщении администрации президента.
В то же время Центр по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции сообщил, что на иранской стороне ожидают пересечения границы с Турцией всего 25−30 человек.
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