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Правительство Великобритании впервые назначило женщину главой MI6

Правительство Великобритании объявило о беспрецедентном кадровом решении в истории национальных спецслужб.

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Правительство Великобритании объявило о беспрецедентном кадровом решении в истории национальных спецслужб. Блейз Метревели станет первой женщиной, возглавившей Секретную разведывательную службу (MI6) за все 113 лет существования организации. Это назначение, утвержденное премьер-министром, вступит в силу осенью 2025 года, когда нынешний руководитель Ричард Мур покинет свой пост.

В официальном заявлении кабинета министров подчеркивается, что Метревели возглавит службу в период, когда Соединенное Королевство сталкивается с растущими угрозами со стороны геополитических противников.

«Сегодня премьер-министр объявил о назначении первой в истории женщины на должность главы Секретной разведывательной службы (MI6). Блейз Метревели станет 18-м главой в истории организации и первой женщиной, занимающей эту должность, в то время, когда Соединенное Королевство сталкивается с растущими угрозами со стороны наших противников», — рассказале в правительстве.

Ранее сообщалось, что Украина потеряла главного спонсора.