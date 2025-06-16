Секретную британскую разведку MI6 впервые возглавит женщина

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые в истории секретной разведывательной службы MI6 назначил главой этого ведомства женщину. Об этом информирует пресс-служба британского правительства. Речь идет о Блейз Метревели. Сейчас она работает генеральным директором по технологиям и инновациям в МИ-6. Ранее Метревели занимала руководящую должность в МИ-5.