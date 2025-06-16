Секретную британскую разведку MI6 впервые возглавит женщина

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые в истории секретной разведывательной службы MI6 назначил главой этого ведомства женщину. Об этом информирует пресс-служба британского правительства. Речь идет о Блейз Метревели. Сейчас она работает генеральным директором по технологиям и инновациям в МИ-6. Ранее Метревели занимала руководящую должность в МИ-5.
«Блейз Метревели станет 18-м главой в истории организации и первой женщиной, занимающей эту должность, в то время, когда Соединенное Королевство сталкивается с растущими угрозами со стороны наших противников», — сказано в релизе.
Сообщается, что Метревели приступит к новым обязанностям осенью, когда пост покинет занимающий его сейчас Ричард Мур.
Накануне Стармер сообщил, что Великобритания отправит дополнительные истребители на свои базы на Ближнем Востоке на фоне эскалации в регионе.