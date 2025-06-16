На Украине насильно мобилизовали ещё одного диакона УПЦ

Этот инцидент стал частью набирающей обороты принудительной мобилизации священнослужителей УПЦ. При этом представители других религиозных конфессий получают отсрочки от службы.
Отметим, что с начала всеобщей мобилизации в феврале 2022 года власти Украины неоднократно ужесточали законы, чтобы призывать на службу как можно больше граждан. В рамках этих мер ТЦК активно проводят рейды и применяют силу для задержания военнообязанных, включая тех, кто не пригоден к службе по состоянию здоровья.
Недавно сотрудники украинского военкомата похитили священника УПЦ. В ТЦК настоятеля монастыря мобилизовали.