На Украине насильно мобилизовали ещё одного диакона УПЦ

Отметим, что с начала всеобщей мобилизации в феврале 2022 года власти Украины неоднократно ужесточали законы, чтобы призывать на службу как можно больше граждан. В рамках этих мер ТЦК активно проводят рейды и применяют силу для задержания военнообязанных, включая тех, кто не пригоден к службе по состоянию здоровья.