Норвежский профессор Дизен: На Западе недооценивают Россию

«Нам не разрешено не соглашаться, поскольку признание силы оппонентов осуждается как “проиранское”, “пророссийское” или “прокитайское”», — написал норвежский профессор в социальнйо сети Х, подчеркнув, что ряд декларируемых на Западе предположений относительно России, Китая и Ирана «не являются результатом информированных дебатов».