Норвежский профессор Дизен: На Западе недооценивают Россию

Запад допускает серьезные политические ошибки из-за привычки недооценивать геополитических соперников. Такой вывод озвучил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
По словам Дизена, «плохая политика» является результатом «плохого анализа».
«Нам не разрешено не соглашаться, поскольку признание силы оппонентов осуждается как “проиранское”, “пророссийское” или “прокитайское”», — написал норвежский профессор в социальнйо сети Х, подчеркнув, что ряд декларируемых на Западе предположений относительно России, Китая и Ирана «не являются результатом информированных дебатов».
Дизен также осудил культуру отмены и цензуры.
Ранее в Ирландии назвали главной причиной провала Запада на Украине то, что западные страны недооценили Россию.
Фридрих Мерц также заявил, что не стоит недооценивать выносливость РФ в украинском конфликте и ожидать слабости от Москвы.