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Норвежский профессор Дизен: На Западе недооценивают Россию

Норвежский профессор осудил культуру отмены и цензуры.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Запад допускает серьезные политические ошибки из-за привычки недооценивать геополитических соперников. Такой вывод озвучил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По словам Дизена, «плохая политика» является результатом «плохого анализа».

«Нам не разрешено не соглашаться, поскольку признание силы оппонентов осуждается как “проиранское”, “пророссийское” или “прокитайское”», — написал норвежский профессор в социальнйо сети Х, подчеркнув, что ряд декларируемых на Западе предположений относительно России, Китая и Ирана «не являются результатом информированных дебатов».

Дизен также осудил культуру отмены и цензуры.

Ранее в Ирландии назвали главной причиной провала Запада на Украине то, что западные страны недооценили Россию.

Фридрих Мерц также заявил, что не стоит недооценивать выносливость РФ в украинском конфликте и ожидать слабости от Москвы.