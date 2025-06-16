Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Великобритания эвакуировала семьи дипломатов из Ирана перед атакой Израиля

Великобритания организовала эвакуацию семей своих дипломатов из Ирана незадолго до ракетного удара Израиля по Тегерану в минувшую пятницу.

Как создавалась новая Россия

Великобритания организовала эвакуацию семей своих дипломатов из Ирана незадолго до ракетного удара Израиля по Тегерану в минувшую пятницу. Как сообщает газета Telegraph, решение о вывозе родственников сотрудников было принято в преддверии эскалации конфликта, при этом сами дипломаты остались работать в посольстве.

Согласно публикации, эвакуация проводилась в срочном порядке, что свидетельствует о наличии у британских властей информации о возможном обострении ситуации.

«Семьи британских дипломатов в Иране покинули страну незадолго до ракетного удара Израиля по Тегерану в пятницу», — пишет газета.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании впервые назначило женщину главой MI6.