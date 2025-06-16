Великобритания эвакуировала семьи дипломатов из Ирана перед атакой Израиля

Великобритания организовала эвакуацию семей своих дипломатов из Ирана незадолго до ракетного удара Израиля по Тегерану в минувшую пятницу. Как сообщает газета Telegraph, решение о вывозе родственников сотрудников было принято в преддверии эскалации конфликта, при этом сами дипломаты остались работать в посольстве.
Согласно публикации, эвакуация проводилась в срочном порядке, что свидетельствует о наличии у британских властей информации о возможном обострении ситуации.
«Семьи британских дипломатов в Иране покинули страну незадолго до ракетного удара Израиля по Тегерану в пятницу», — пишет газета.
Ранее сообщалось, что правительство Великобритании впервые назначило женщину главой MI6.