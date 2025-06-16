Израиль нанес удар по ядерному объекту Фордо, произошло землетрясение

СМИ сообщают, что израильская авиация нанесла удар по ядерному комплексу Фордо, расположенному неподалёку от города Кум. В этом районе было зафиксировано сейсмическое событие магнитудой 2,5, однако официальных подтверждений пока нет.
Ранее источники говорили о новой серии налётов ВВС Израиля. По их данным, под ударом оказались объекты Корпуса стражей исламской революции: «В настоящий момент ЦАХАЛ поражает ракетные системы “земля-земля” в центральных районах Ирана».
Предыдущий обстрел Фордо со стороны израильских сил прошёл 14 июня, тогда частично пострадал иранский завод по обогащению урана.
Фордо — второй по мощности объект по обогащению урана в Иране; значительная часть его инфраструктуры находится в тоннелях под горой.
До этого сообщалось, что Израиль захватил контроль над небом Тегерана.