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Израиль нанес удар по ядерному объекту Фордо, произошло землетрясение

СМИ сообщают, что израильская авиация нанесла удар по ядерному комплексу Фордо, расположенному неподалёку от города Кум.

Как создавалась новая Россия

СМИ сообщают, что израильская авиация нанесла удар по ядерному комплексу Фордо, расположенному неподалёку от города Кум. В этом районе было зафиксировано сейсмическое событие магнитудой 2,5, однако официальных подтверждений пока нет.

Ранее источники говорили о новой серии налётов ВВС Израиля. По их данным, под ударом оказались объекты Корпуса стражей исламской революции: «В настоящий момент ЦАХАЛ поражает ракетные системы “земля-земля” в центральных районах Ирана».

Предыдущий обстрел Фордо со стороны израильских сил прошёл 14 июня, тогда частично пострадал иранский завод по обогащению урана.

Фордо — второй по мощности объект по обогащению урана в Иране; значительная часть его инфраструктуры находится в тоннелях под горой.

До этого сообщалось, что Израиль захватил контроль над небом Тегерана.