Reuters: Трамп наложил вето на ликвидацию Израилем лидера Ирана аятоллы Хаменеи

На фоне масштабной операции ЦАХАЛ против ядерных и военных объектов Ирана президент США Дональд Трамп заблокировал израильский план по устранению верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи. По словам источников Reuters, Израиль уведомил США о возможности ликвидации Хаменеи, однако Трамп отказался поддержать этот сценарий, сославшись, вероятно, на отсутствие прямого нападения на американских граждан. Тем временем СМИ сообщают, что руководство Ирана ведет переговоры с Россией на случай экстренной эвакуации из страны.
Президент США Дональд Трамп в последние дни «наложил вето» на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, сообщили агентству Reuters в воскресенье два американских чиновника.
«Иранцы уже убили американца? Нет. Пока они этого не сделают, мы даже не говорим о преследовании политического руководства», — сказал один из источников, высокопоставленный чиновник администрации США.
Источники сообщили, что должностные лица США находились в постоянном контакте с израильскими с тех пор, как Израиль в ночь на 13 июня начал массированную атаку на Иран в попытке остановить его ядерную программу. По их словам, израильтяне сообщили, что у них была возможность убить главного иранского лидера, но Трамп отказался от этого плана.
В пятницу после начала израильской операции «Восстающий лев» Трамп заявил, что власти США были заранее предупреждены об израильских ударах по Ирану.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху так прокомментировал на Fox News информацию о «вето Трампа»: «Есть так много ложных сообщений о разговорах, которые никогда не происходили, и я не собираюсь в это вдаваться».
«Но я могу вам сказать, я думаю, что мы делаем то, что нам нужно делать, мы сделаем то, что нам нужно делать. И я думаю, что Соединенные Штаты знают, что хорошо для Соединенных Штатов», — добавил Нетаньяху.
Смена режима в Иране может стать результатом военных атак Израиля, заявил Нетаньяху, и Израиль сделает все возможное, чтобы устранить «экзистенциальную угрозу», исходящая от Тегерана.
Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби назвал сообщение о «вето Трампа» на ликвидацию Али Хаменеи «фейком из страны фейков»: «Мы не просили и не просим. Американцы принимают решение в соответствии со своими собственными интересами» (цитата по «12-му каналу»).
Другой представитель вооруженных сил Израиля сообщил Reuters, что нынешняя цель кампании — не смена режима, а ликвидация ядерной и ракетной программ Ирана и устранение его возможностей «уничтожить нас».
Договор Ирана с Россией.
Тем временем парламент Ирана утвердил Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф направил утвержденный договор президенту страны Масуду Пезешкиану, сообщило посольство Ирана в РФ в воскресенье. Его также окончательно утвердил Совет стражей Конституции Ирана.
Договор был подписан 17 января в ходе визита Пезешкиана в Москву. По его условиям, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному всеобъемлющему стратегическому партнерству.
Эвакуацию в Россию.
В воскресенье телеканал Iran International, базирующийся в Лондоне, сообщил, что получил информацию, указывающую на то, что Али Асгар Хеджази, заместитель руководителя аппарата верховного лидера Али Хаменеи, «ведет переговоры с российскими официальными лицами, чтобы обеспечить потенциальный выезд из Ирана для себя и своей семьи в случае ухудшения ситуации». Согласно информации СМИ, некий высокопоставленный российский чиновник заверил Хиджази, что в случае эскалации Москва обеспечит его эвакуацию по безопасному коридору.
Iran International сообщает, что другие высокопоставленные иранские чиновники получили аналогичные предложения, «и некоторые уже определились со своими маршрутами отъезда».
Нетаньяху в субботнем видеообращении заявлял, что иранские лидеры «пакуют чемоданы».
«Восстающий лев».
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
За это время израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран. В результате ударов погибли высокопоставленные представители иранских вооруженных сил, включая начальника Генштаба и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Также сообщается о гибели более десяти ученых-ядерщиков, участвовавших в ядерной программе Ирана. Среди пораженных объектов — ядерные комплексы в Натанзе и Фордо, а также военные позиции в разных регионах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал действия Израиля «преступлением» и пообещал, что его ждет «горькая и страшная судьба». Исламская республика начала ответную операцию под названием «Правдивое обещание 3».