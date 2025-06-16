Reuters: Трамп наложил вето на ликвидацию Израилем лидера Ирана аятоллы Хаменеи

Источники сообщили, что должностные лица США находились в постоянном контакте с израильскими с тех пор, как Израиль в ночь на 13 июня начал массированную атаку на Иран в попытке остановить его ядерную программу. По их словам, израильтяне сообщили, что у них была возможность убить главного иранского лидера, но Трамп отказался от этого плана.