Власти Эстонии обсуждают закрытие КПП «Нарва-1»

По его словам, ситуация на границе осложнилась из-за украинского конфликта и рекомендаций Таллина воздерживаться от поездок в Россию. При этом министр выступил против продления работы КПП на круглосуточный режим или восстановления пешеходного перехода «Нарва-2», так как это потребует перераспределения ресурсов и может ухудшить пропускную способность днем.