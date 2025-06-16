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Власти Эстонии обсуждают закрытие КПП «Нарва-1»

Эстония рассматривает возможность временного закрытия контрольно-пропускного пункта «Нарва-1» на границе с Россией, если очереди станут слишком длинными, а условия пересечения — опасными.

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Эстония рассматривает возможность временного закрытия контрольно-пропускного пункта «Нарва-1» на границе с Россией, если очереди станут слишком длинными, а условия пересечения — опасными. Об этом заявил министр внутренних дел страны Игорь Таро в эфире телерадиокомпании ERR.

По его словам, ситуация на границе осложнилась из-за украинского конфликта и рекомендаций Таллина воздерживаться от поездок в Россию. При этом министр выступил против продления работы КПП на круглосуточный режим или восстановления пешеходного перехода «Нарва-2», так как это потребует перераспределения ресурсов и может ухудшить пропускную способность днем.

«Если открыть пункт ночью, то для этого придется сократить ресурсы, задействованные в дневное время, что, в свою очередь, увеличит время прохождения границы днем», — заявил министр.

Решение о возможном закрытии пункта будет зависеть от оперативной обстановки. Власти намерены следить за очередями и безопасностью пересечения границы, чтобы при необходимости оперативно принять меры.

Ранее сообщалось, что Великобритания эвакуировала семьи дипломатов из Ирана перед атакой Израиля.