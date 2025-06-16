Парламент Ирана утвердил Договор о стратегическом партнерстве с РФ

Иранский парламент утвердил Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией и направил документ президенту Ирана Масуду Пезешкиану, сообщило посольство РФ в Тегеране.
Главе государства передали соглашение в рамках статьи 123 конституции (ближневосточной страны).
«Председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф передал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией президенту», — отметила дипломатическая миссия в своём Telegram-канале.
Напомним, 17 января президент РФ Владимир Путин и Масуд Пезешкиан по итогам переговоров в Кремле подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном. 21 апреля российский лидер поставил подпись под законом о ратификации этого документа.
В январе глава МИД Ирана Аббас Арагчи подчеркивал, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ нацелен на углубление всех аспектов двусторонних отношений, включая сотрудничество в оборонной сфере. Вместе с тем он уточнял, что уточнил, что соглашение не предполагает создания военного альянса.