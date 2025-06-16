Парламент Ирана утвердил Договор о стратегическом партнерстве с РФ

В январе глава МИД Ирана Аббас Арагчи подчеркивал, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ нацелен на углубление всех аспектов двусторонних отношений, включая сотрудничество в оборонной сфере. Вместе с тем он уточнял, что уточнил, что соглашение не предполагает создания военного альянса.