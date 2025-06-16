«Смерть круче, чем жить на коленях»: Выступавшие в России бойцы ММА поедут воевать в Иран

Иранские бойцы смешанного стиля (ММА) Али и Мохаммад Хейбати объявили о своём решении отправиться в Иран для участия в боевых действиях против Израиля. Оба спортсмена, выступавшие в России, сделали это заявление в своих социальных сетях.