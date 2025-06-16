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«Смерть круче, чем жить на коленях»: Выступавшие в России бойцы ММА поедут воевать в Иран

Иранские бойцы смешанного стиля (ММА) Али и Мохаммад Хейбати объявили о своём решении отправиться в Иран для участия в боевых действиях против Израиля. Оба спортсмена, выступавшие в России, сделали это заявление в своих социальных сетях.

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Источник: Life.ru

35-летний Али Хейбати, который провёл три боя в смешанных единоборствах и все их проиграл, выразил свою решимость умереть за Иран.

«Смерть намного круче, чем жить на коленях. Я выбираю отправиться туда и защищать свою родину», — сказал он.

Спортсмен также отметил, что не обсуждал это решение с братом, оба приняли его самостоятельно.

29-летний Мохаммад Хейбати, имеющий в своем активе пять побед и четыре поражения, подтвердил свои намерения: «Это будет наша победа. Улетаю 28-го. Сразу после поединка я лечу домой через Азербайджан».

Ранее Life.ru писал, что Тегеран подтвердил гибель главы разведки КСИР Ирана Мохаммада Каземи в результате израильских атак. Вместе с ним погибли его близкие соратники, занимавшие высокие посты в Корпусе стражей исламской революции.