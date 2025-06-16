Рейтинг одобрения DOGE на фоне отставки Маска снизился

Согласно последнему опросу NBC News, американцы стали более скептически относиться к инициативе Илона Маска по оптимизации государственных расходов (DOGE). Если в апреле 47% респондентов считали его работу успешной, то сейчас таких лишь 44%, тогда как доля недовольных выросла с 52% до 56%. Наиболее резкое падение поддержки произошло среди сторонников Трампа — с 66% до 49%, что эксперты связывают с недавним конфликтом между президентом и миллиардером.