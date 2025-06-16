Рейтинг одобрения DOGE на фоне отставки Маска снизился

Согласно последнему опросу NBC News, американцы стали более скептически относиться к инициативе Илона Маска по оптимизации государственных расходов (DOGE). Если в апреле 47% респондентов считали его работу успешной, то сейчас таких лишь 44%, тогда как доля недовольных выросла с 52% до 56%. Наиболее резкое падение поддержки произошло среди сторонников Трампа — с 66% до 49%, что эксперты связывают с недавним конфликтом между президентом и миллиардером.
При этом общий уровень одобрения работы Трампа остался неизменным: 45% американцев поддерживают его политику, 55% — критикуют. Однако среди республиканцев на 5% сократилось число тех, кто полностью одобряет действия президента. В отдельных сферах недовольство оказалось еще выше: 56% выступают против образовательной политики, 60% не поддерживают тарифные меры, а 61% критикуют борьбу с инфляцией.
Опрос проводился с 30 мая по 10 июня среди 19 410 человек. Погрешность результатов составляет 2,1%. Аналитики отмечают, что снижение доверия к DOGE отражает общую тенденцию разочарования в государственных инициативах.
Ранее сообщалось, что власти Эстонии обсуждают закрытие КПП «Нарва-1».