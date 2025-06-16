Трамп допустил, что Израилю и Ирану придется «побороться» до соглашения

Прежде чем Иран и Израиль заключат сделку по урегулированию, им предстоит сражаться, считает президент США Дональд Трамп.
«Надеюсь, соглашение будет достигнуто. Думаю, пришло время для сделки, и мы посмотрим, что произойдет. Иногда нужно пройти через борьбу, но мы увидим, как сложится ситуация», — заявил Трамп (цитата по Reuters).
15 июня республиканец заявил, что Иран и Израиль должны заключить соглашение, которое позволит достичь мира и сделать Ближний Восток «снова великим». По его словам, он хочет заставить стороны пойти на сделку, так же как заставил Индию и Пакистан. Для этого он намерен использовать торговлю государств с США. Такой подход позволит привнести «разум, сплоченность и здравомыслие в переговоры с двумя превосходными лидерами», отметил американский президент.
Сами США вели переговоры с Ираном по ядерной программе последнего, сейчас обсуждение под вопросом.
Ситуацию на Ближнем Востоке 14 июня Трамп обсудил с президентом Владимиром Путиным. Американский лидер сообщил, что его российский коллега заявил о готовности стать посредником в урегулировании напряженности между Ираном и Израилем. Трамп отметил, что «открыт» для посредничества со стороны Москвы.
Сам Путин выражал готовность быть посредником в разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху 13 июня. В тот же день Путин поговорил по телефону и с иранским президентом Масудом Пезешкианом. Свою операцию Израиль начал в ночь на 13 июня. Путин отмечал, что осуждает действия еврейского государства.
Французский президент Эмманюэль Макрон раскритиковал идею о посредничестве Путина, поскольку Россия втянута в конфликт на Украине.