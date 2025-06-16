Трамп допустил, что Израилю и Ирану придется «побороться» до соглашения

15 июня республиканец заявил, что Иран и Израиль должны заключить соглашение, которое позволит достичь мира и сделать Ближний Восток «снова великим». По его словам, он хочет заставить стороны пойти на сделку, так же как заставил Индию и Пакистан. Для этого он намерен использовать торговлю государств с США. Такой подход позволит привнести «разум, сплоченность и здравомыслие в переговоры с двумя превосходными лидерами», отметил американский президент.