Глава МВД Эстонии пригрозил закрыть КПП «Нарва-1» на границе с Россией

По словам министра, если ситуация на пограничном пункте станет критической, МВД будет вынуждено принять решение о его закрытии. Таро объяснил очереди на границе с Россией последствиями украинского конфликта и рекомендациями властей Эстонии о сокращении поездок в Россию.