Глава МВД Эстонии пригрозил закрыть КПП «Нарва-1» на границе с Россией

По словам министра, если ситуация на пограничном пункте станет критической, МВД будет вынуждено принять решение о его закрытии. Таро объяснил очереди на границе с Россией последствиями украинского конфликта и рекомендациями властей Эстонии о сокращении поездок в Россию.
Министр также выступил против круглосуточной работы КПП «Нарва-1» и возобновления работы пешеходного КПП «Нарва-2». Он отметил, что открытие пункта ночью потребует перераспределения ресурсов, что может привести к увеличению времени ожидания днём.
Напомним, в марте парламент Эстонии отклонил законопроект о закрытии границы с РФ. Как писал Life.ru, уже в следующем месяце в Нарве образовались огромные очереди из желающих попасть в Россию.