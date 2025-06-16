Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает новых соглашений по торговле со многими странами G7 на фоне споров из-за пошлин. Такое заявление Трамп сделал по дороге на саммит лидеров объединения, который пройдет 16−17 июня в Канаде.