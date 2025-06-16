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Трамп заявил, что ожидает новых соглашений по торговле

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает новых соглашений по торговле со многими странами G7 на фоне споров из-за пошлин.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает новых соглашений по торговле со многими странами G7 на фоне споров из-за пошлин. Такое заявление Трамп сделал по дороге на саммит лидеров объединения, который пройдет 16−17 июня в Канаде.

«Президент заявил, что ожидает “еще нескольких торговых сделок”, — передают журналисты Белого дома, которые пообщались с Трампом перед его вылетом в соседнюю страну.

Как считают эксперты, саммит G7 в канадском Кананаскисе может стать одним из самых нестандартных в истории. Всему виной продолжающиеся разногласия между США и остальными участниками объединения.

Так, отношения между США и Канадой ухудшились после того, как Трамп призвал сделать Канаду «51-м штатом США».

Агентство Reuters ранее сообщило, что Трамп наложил вето на план Израиля устранить Хаменеи.