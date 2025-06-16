Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает новых соглашений по торговле со многими странами G7 на фоне споров из-за пошлин. Такое заявление Трамп сделал по дороге на саммит лидеров объединения, который пройдет 16−17 июня в Канаде.
«Президент заявил, что ожидает “еще нескольких торговых сделок”, — передают журналисты Белого дома, которые пообщались с Трампом перед его вылетом в соседнюю страну.
Как считают эксперты, саммит G7 в канадском Кананаскисе может стать одним из самых нестандартных в истории. Всему виной продолжающиеся разногласия между США и остальными участниками объединения.
Так, отношения между США и Канадой ухудшились после того, как Трамп призвал сделать Канаду «51-м штатом США».
Агентство Reuters ранее сообщило, что Трамп наложил вето на план Израиля устранить Хаменеи.