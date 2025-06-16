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Пушков предупредил Европу о судьбе денег, передаваемых Украине

Пушков отметил, что результатом финансовой поддержки Киева будет только продолжение отступления ВСУ.

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Источник: Аргументы и факты

Финансовое содействие, которое Европа оказывает киевскому режиму, уйдёт в пустоту и дорого обойдётся европейским странам, написал глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Так он отреагировал публикации о том, что странам ЕС понадобится направлять Украине в почти в два раза больше средств для замены американской помощи.

«Может ли Европа восполнить заканчивающуюся финансовую поддержку Киева со стороны США? Может, но ей это очень дорого обойдется. И это при том, что игра явно не стоит свеч: гигантские деньги, как и прежде, просто исчезнут в бездонной дыре под названием Украина», — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Парламентарий также отметил, что единственное, чего сможет добиться Европа в этой ситуации, будет продолжение отступления украинских сил.

Напомним, 13 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС перевёл Украине €1 млрд макрофинансовой помощи. По её словам, с начала украинского конфликта общие расходы Брюсселя на поддержку Киева составили €150 млрд.