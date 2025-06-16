Минздрав Ирана сообщил о 224 погибших в результате атаки Израиля

«После 65 часов агрессии со стороны сионистского режима число погибших и пострадавших достигло 1481, из которых 1277 были госпитализированы в университетские клиники по всей стране», — написал представитель ведомства.
Он добавил, что свыше 90% пострадавших — это гражданские лица, в том числе женщины и дети.
Ранее Life.ru рассказывал, что в иранской провинции Кум рядом с ядерным объектом в Фордо зафиксировали подземные толчки мощностью 2,5 балла. Землетрясение произошло на глубине 10 километров под землёй.