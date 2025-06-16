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Глава МИД Турции Фидан призвал возобновить ядерные переговоры с Ираном

Глава МИД Турции заявил об опасениях Анкары по переходу конфликта Израиля и Ирана в более серьезный кризис.

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Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой МИД Британии Дэвидом Лэмми, в ходе которого призвал незамедлительно возобновить переговоры с Ираном по ядерной сделке, сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Фидан отметил, что необходимо активизировать дипломатические усилия для скорейшего прекращения конфликта и безотлагательно возобновить ядерные переговоры», — сказал представитель министерства, которого цитирует РИА Новости.

Также глава МИД Турции заявил об обеспокоенности Анкары тем, что конфликт Израиля и Ирана может спровоцировать более серьезный кризис.

Напомним, 14 июня появилась информация о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом ряд вопросов, включая обострение обстановки на Ближнем Востоке. Глава Турции подчеркнул, что его страна видит единственным способом разрешения конфликта проведение переговоров по ядерной программе Ирана.