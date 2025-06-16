Глава МИД Турции Фидан призвал возобновить ядерные переговоры с Ираном

Напомним, 14 июня появилась информация о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом ряд вопросов, включая обострение обстановки на Ближнем Востоке. Глава Турции подчеркнул, что его страна видит единственным способом разрешения конфликта проведение переговоров по ядерной программе Ирана.