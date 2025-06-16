КПП на границе России и Эстонии могут закрыть: в Таллине предупредили, почему это может случиться

На контрольно-пропускном пункте «Нарва-1» по праздникам фиксируются огромные очереди из желающих выехать в Россию. В случае увеличения потока и ухудшения условий пересечения границы КПП могут закрыть. Об этом предупредил глава МВД Эстонии Игорь Таро в эфире ERR.