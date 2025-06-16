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КПП на границе России и Эстонии могут закрыть: в Таллине предупредили, почему это может случиться

Глава МВД Таро заявил о возможном закрытии «Нарвы-1» на границе Эстонии с РФ.

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Источник: Комсомольская правда

На контрольно-пропускном пункте «Нарва-1» по праздникам фиксируются огромные очереди из желающих выехать в Россию. В случае увеличения потока и ухудшения условий пересечения границы КПП могут закрыть. Об этом предупредил глава МВД Эстонии Игорь Таро в эфире ERR.

Он отметил, что ситуация, на данный момент, не критичная. Однако, если это случится, МВД, по словам главы Министерства, будет вынуждено закрыть «Нарву-1». Игорь Таро добавил, что длинные очереди возникают из-за украинского конфликта.

Он также признал, что поток желающих пересечь границу увеличился из-за новых рекомендаций властей Эстонии сократить число поездок в РФ. Министр выступил, при этом, против круглосуточной работы КПП.

Таллин, тем временем, решил выйти из Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин. Это связано, по мнению властей, с обострением ситуации в области безопасности.