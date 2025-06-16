Земфира* и Чулпан Хаматова попали в базу украинского «Миротворца»

Что касается Хаматовой, раздел с её данными указывает на предполагаемое нарушение украинской границы с целью попасть в Крым. Также ей приписали участие в попытках признать присоединение республики к России.
Ранее Life.ru сообщал, что в эту же базу включили капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Сайт утверждает, что спортсмен якобы принимал участие в международных соревнованиях для «отбеливания репутации России» и «оправдания действий на Украине» перед зарубежной аудиторией.
* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.