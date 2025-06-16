Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран запустил в сторону Израиля десятки ракет, горит электроподстанция в Хайфе

Армия обороны Израиля сообщила о новом ракетном запуске Ирана, призвав население укрыться в защищённых помещениях до дальнейших указаний. По данным СМИ, снаряды попали в электроподстанцию в городе Хайфа.

Как создавалась новая Россия
Источник: Life.ru

В Израиле звучит воздушная тревога и работает ПВО. Видео © Telegram / خبرگزاری تسنیم

По предварительным данным, в результате обстрела на электростанции произошли взрывы и возник пожар. В центре страны полностью пропал свет.

Удар иранской ракеты в электроподстанцию в израильской Хайфе. Видео © Telegram / خبرگزاری تسنیم

В связи с угрозой обстрела в Израиле были активированы системы противовоздушной обороны. Людей призывают оставаться в укрытиях.

Ранее власти Ирана заявили о 224 погибших в результате израильских атак. Всего за три дня эскалации конфликта в стране пострадали порядка 1,2 тыс. человек.