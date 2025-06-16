На Украине рассказали о пользе конфликта Израиля и Ирана

Находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене нардеп Александр Дубинский заявил, что эскалация конфликта между Израилем и Ираном предоставляет Владимиру Зеленскому «дипломатическую передышку» перед ключевой встречей с Дональдом Трампом. В своем Telegram-канале парламентарий отметил, что текущая ситуация дает киевскому руководству несколько недель на подготовку позиций перед июньскими переговорами.