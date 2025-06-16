Трамп заявил, что надеется на достижение соглашения между Израилем и Ираном

Израиль и Иран, вероятно, достигнут соглашения о прекращении боевых действий, но для этого может потребоваться время, заявил президент США Дональд Трамп.
«Посмотрим, что будет. Я думаю, есть все шансы на то, что будет сделка», — сказал он журналистам перед вылетом на саммит Группы семи (G7), который пройдёт в Канаде.
Глава Белого дома отметил, что, по его мнению, пришло время для такого соглашения. Вместе с тем Трамп подчеркнул, иногда «приходится решать вопросы через борьбу».
Президент пообещал, что США продолжат оказывать военную помощь Израилю. При этом американский лидер не стал отвечать на вопрос, просил ли он еврейские власти приостановить атаки на иранскую территорию.
Напомним, 15 июня глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что его страна прекратит удары по Израилю, если с израильской стороны перестанет исходить агрессия в отношении Тегерана. Он также призвал США четко высказать свою позицию по происходящему и «искренне осудить» атаку еврейского государства на иранскую ядерную инфраструктуру.
Ранее Трамп допустил, что США могут вмешаться в конфликт Израиля с Ираном.