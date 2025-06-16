В Хайфе горит электростанция, в Тель-Авиве поражен небоскреб

В израильской Хайфе на территории электростанции вспыхнул пожар после взрыва, передаёт Telegram-канал SHOT. По утверждению авторов, на роликах видно, что объект, предположительно, поразила ракета, запущенная из Ирана.
SHOT также сообщает о попадании ещё одной иранской ракеты в высотное здание в Тель-Авиве, опубликовав видео с клубами дыма над городом. Официальных подтверждений или опровержений этих данных пока не поступало.
Днём ранее под удар попала другая тель-авивская высотка, где живёт посол Дании в Израиле Томас Винклер. Дипломат написал в Facebook* (*компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена), что не пострадал: во время атаки он находился в безопасном помещении.
Ночью 13 июня Израиль запустил операцию «Восстающий лев», ударив по ядерным и военным объектам на территории Ирана, включая штаб-квартиру КСИР в Тегеране. Сообщается о гибели командующего Корпусом стражей исламской революции Хосейна Салами и нескольких ядерных учёных. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пояснил, что целью операции стала иранская ядерная инфраструктура.