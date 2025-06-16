В Хайфе горит электростанция, в Тель-Авиве поражен небоскреб

Днём ранее под удар попала другая тель-авивская высотка, где живёт посол Дании в Израиле Томас Винклер. Дипломат написал в Facebook* (*компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена), что не пострадал: во время атаки он находился в безопасном помещении.