Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп призвал усилить задержания и депортации нелегалов

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о необходимости усилить задержания и депортации нелегальных мигрантов в стране.

Как создавалась новая Россия

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о необходимости усилить задержания и депортации нелегальных мигрантов в стране. Особенно это касается крупных городов, так как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго.

Трамп указал, что сотрудники службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) уже проявили большую силу, решимость и мужества, выполняя крупнейшую в историю операцию по массовой депортации нелегалов.

«Сотрудникам ICE предписывается сделать все возможное для достижения очень важной цели — осуществления крупнейшей в истории программы массовой депортации. Чтобы добиться этого, мы должны расширить усилия по задержанию и депортации нелегальных иностранцев в крупнейших городах», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Он отметил, что именно в американских мегаполисах проживает большая часть находящихся в стране нелегалов.

Напомним, в Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за несогласия с миграционной политикой Трампа. После этого протесты против выдворения мигрантов начались во многих городах США.

Ранее сообщалось, что в американском городе во время демонстрации произошла стрельба.