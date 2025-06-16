Трамп призвал усилить задержания и депортации нелегалов

«Сотрудникам ICE предписывается сделать все возможное для достижения очень важной цели — осуществления крупнейшей в истории программы массовой депортации. Чтобы добиться этого, мы должны расширить усилия по задержанию и депортации нелегальных иностранцев в крупнейших городах», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.