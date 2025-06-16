Трамп призвал усилить задержания и депортации нелегалов

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о необходимости усилить задержания и депортации нелегальных мигрантов в стране. Особенно это касается крупных городов, так как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго.
Трамп указал, что сотрудники службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) уже проявили большую силу, решимость и мужества, выполняя крупнейшую в историю операцию по массовой депортации нелегалов.
«Сотрудникам ICE предписывается сделать все возможное для достижения очень важной цели — осуществления крупнейшей в истории программы массовой депортации. Чтобы добиться этого, мы должны расширить усилия по задержанию и депортации нелегальных иностранцев в крупнейших городах», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Он отметил, что именно в американских мегаполисах проживает большая часть находящихся в стране нелегалов.
Напомним, в Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за несогласия с миграционной политикой Трампа. После этого протесты против выдворения мигрантов начались во многих городах США.
Ранее сообщалось, что в американском городе во время демонстрации произошла стрельба.