В Иране накрыли мастерскую «Моссада» по сборке дронов-камикадзе и бомб

Производство дронов находилось неподалёку от Тегерана. Видео © Telegram / Tasnimnews.
По словам полковника, операция была инициирована на основании показаний местных жителей о подозрительных визитах в одну из квартир. После получения судебного ордера правоохранительные органы провели рейд, в ходе которого были конфискованы значительные запасы беспилотников и оборудования для их производства.
В мастерской также нашли более 200 килограммов взрывчатых веществ и множество инструментов, предназначенных для создания дронов-камикадзе.
Ранее Иран сообщил о задержании нескольких разведчиков «Моссада». У них изъяли пусковые установки для БПЛА и взрывчатку.