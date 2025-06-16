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Число погибших от ответных ударов Ирана по Израилю продолжает расти

Число жертв ответных ракетных ударов Ирана по Израилю в рамках продолжающегося конфликта возросло до 16 человек.

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Число жертв ответных ракетных ударов Ирана по Израилю в рамках продолжающегося конфликта возросло до 16 человек.

Как сообщает The Jerusalem Post, в городе Бат-Ям, наиболее пострадавшем от атак по гражданским объектам, спасатели извлекли из-под завалов тела еще двоих погибших. Общее количество жертв в этом населенном пункте достигло девяти.

Конфликт обострился после начала 13 июня израильской операции «Восстающий лев», направленной против иранской ядерной программы. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по территории Израиля. Последующие дни (14 и 15 июня) стороны продолжили обмен атаками, каждая из которых, по заявлениям официальных лиц, нанесла ограниченный ущерб.

Обе стороны подтверждают наличие жертв и разрушений в результате этих ударов, однако точные данные о потерях продолжают уточняться. В Бат-Яме продолжаются спасательные операции.

Ранее на Украине рассказали о пользе конфликта Израиля и Ирана.