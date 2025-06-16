Число погибших от ответных ударов Ирана по Израилю продолжает расти

Конфликт обострился после начала 13 июня израильской операции «Восстающий лев», направленной против иранской ядерной программы. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по территории Израиля. Последующие дни (14 и 15 июня) стороны продолжили обмен атаками, каждая из которых, по заявлениям официальных лиц, нанесла ограниченный ущерб.