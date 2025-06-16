В Израиле сообщили о последствиях новой ракетной атаки со стороны Ирана

Ynet передает, что в одном из многоэтажных зданий в городе Петах-Тиква под Тель-Авивом возник пожар. В округе Гуш-Дан (включает Тель-Авив и города рядом) повреждено два многоэтажных зданий, там работают спасатели. The Times of Israel пишет о падении ракет в районе прибрежной Хайфы.