В Израиле сообщили о последствиях новой ракетной атаки со стороны Ирана

«Только что поступили сообщения о падении боеприпасов в двух населенных пунктах округа Тель-Авив. На данный момент нет информации о пострадавших, однако зафиксированы повреждения имущества», — сообщила полиция страны.
Она также заявила о падении снаряда в неуточненном месте в центральной части страны и на побережье. Там повреждена инфраструктура.
Медицинская служба «Маген Давид Адом» сообщила, что в результате падения ракеты в центре Израиля есть несколько легко пострадавших. Затем служба привела данные о 12 раненых, один ребенок получил серьезные травмы.
Ynet передает, что в одном из многоэтажных зданий в городе Петах-Тиква под Тель-Авивом возник пожар. В округе Гуш-Дан (включает Тель-Авив и города рядом) повреждено два многоэтажных зданий, там работают спасатели. The Times of Israel пишет о падении ракет в районе прибрежной Хайфы.
Жителям из-за пуска ракет нужно было оставаться в укрытиях с 4:10 по 4:30. Иран заявлял, что нацелился на центральную и северную части Израиля.