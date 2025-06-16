«Я не выношу эту проклятую штуку»: чем президенты подписывают свои распоряжения

10 июня 1943 года была запатентована шариковая ручка. Политолог, аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов, эксперт «Клуба Регионов» Петр Колчин рассказал «Вечерней Москве», что такая, казалось бы, незначительная деталь может рассказать о владельце.
Патент на изобретение ручки получил американец Джон Лауд. До знакомой сегодня каждому школьнику шариковой ручки люди пользовались перьевыми. В сочетании с чернильницей такая канцелярия часто пачкала бумагу. Лауд же придумал принципиально новую конструкцию с вращающимся шариком.
Часть образа.
— Письменные принадлежности давно перестали быть просто инструментом. Это часть образа, — рассказывает Петр Колчин. — Даже цвет чернил имеет значение. Традиционный синий или черный ассоциируются с деловой этикой, серьезностью и ответственностью. Более яркие или нестандартные чернила могут говорить о креативности, импульсивности, готовности выделяться из толпы. Использование классических дорогих ручек известных брендов, таких как Montblanc или Parker, может символизировать уважение к истории, стабильность и консерватизм.
Многолетняя традиция.
Американские президенты, в том числе Дональд Трамп, неизменно выбирают ручки Cross. Считается, что начало традиции положил Билл Клинтон. Джордж Буш-младший продолжил ее, а за ним повторил и Барак Обама. Модели Townsend от Cross получили неофициальное название «президентские ручки» как раз благодаря своей популярности среди глав государств.
Роскошный подарок.
В ходе визита в Бишкек президент Белоруссии Александр Лукашенко преподнес председателю КНР Си Цзиньпину золотую авторучку.
— Наши мастера сделали это специально для вас, этосимвол вашего государства — Китая, смотрящего в будущее, — пояснил Лукашенко, представляя подарок.
Для важных документов.
Японскую Pentel Document Pen MR205 сострогим дизайном называют любимой ручкой Владимира Путина — на большинстве совещаний президент держал в руках именно ее. А указ о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей Путин, вероятно, подписывал ручкой Montblanc Legrand, которую в интернете можно купить за 80 тысяч рублей.
Инструмент мастера.
В руках у главы МИД России Сергея Лаврова на фотографиях часто можно увидеть что-то очень похожее на Montblanc Meisterstuck за 63 000 рублей. Meisterstuck — в переводе с немецкого «шедевр». «Это одновременно и произведение искусства, и отсыл к истории ремесел. Ведь Meisterstuck называли “дипломную работу” ученика, претендовавшего на получение высокого звания “мастера” в каком-либо ремесле», — говорится на сайте производителя ручки.
Слово сильнее меча.
Руководитель известной компании Алан Креве подарил президенту Франции Эммануэлю Макрону ручку The Sword, название которой означает «меч». Ручка и правда напоминает меч. Однако важнее то, что она символизирует: это отсыл к крылатому выражению английского писателя Эдварда Бульвера-Литтона: «Слова сильнее меча». Стоит подарок 50 тысяч рублей.
На всякий случай.
Однажды Карл III вышел из себя из-за перьевой ручки. Сначала он написал не ту дату, а потом, заметив, что ручка испачкала ему руку, сказал: «Я не выношу эту проклятую штуку. Каждый чертов раз». Вскоре жительница Великобритании преподнесла королю ручку «на всякий случай». Король принял сувенир.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Светлана Коваленко, эксперт графологического центра, представитель института графоанализа Инессы Гольдберг, психолог:
— У Трампа по почерку видна общая целеустремленность, сочетающаяся с импульсивностью. Его шрифт «скачущий», и можно понять, что его бросает из одной эмоции в другую. Шрифт же российского президента сконцентрированный и объемный. Это говорит о спокойствии и уравновешенности. С одной стороны, он закрыт, но с другой — он вежливый и мягкий.
КСТАТИ.
7 мая 1945 года ручка Parker впервые вошла в историю. Именно ею подписали первый Акт о капитуляции Германии. Тогда генерал Дуайт Эйзенхауэр предоставил две ручки Parker 51 участникам исторической встречи. Кстати, в 1951 году, когда был заключен мирный договор с Японией, последним союзником Германии во Второй мировой войне, все 49 представителей стран-участниц использовали для подписания этого документа ручки той же модели.
Нелюбовь к перьевым ручкам — не единственная «странность», которую люди заметили за Карлом III. О самых необычных причудах короля — в материале «Вечерней Москвы».