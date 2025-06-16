«Я не выношу эту проклятую штуку»: чем президенты подписывают свои распоряжения

— У Трампа по почерку видна общая целеустремленность, сочетающаяся с импульсивностью. Его шрифт «скачущий», и можно понять, что его бросает из одной эмоции в другую. Шрифт же российского президента сконцентрированный и объемный. Это говорит о спокойствии и уравновешенности. С одной стороны, он закрыт, но с другой — он вежливый и мягкий.