Запущенные Ираном ракеты попали в жилые дома в Тель-Авиве

По предварительным данным, в результате атак пострадали 29 человек. Есть разрушения в городских районах. По данным местных СМИ, несколько зданий в Тель-Авиве уничтожены полностью. При этом со стороны Ирана зафиксировали ещё один запуск ракет по Израилю.