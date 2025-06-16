Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запущенные Ираном ракеты попали в жилые дома в Тель-Авиве

В Израиле сообщили о падении обломков иранских ракет в районе Тель-Авива. По данным израильской полиции, падение фрагментов ракет зафиксировали в двух районах города. Также сообщается об ударе по Хайфе и Эйлату.

Как создавалась новая Россия
Источник: Life.ru

Иранская ракета попала в многоэтажку в Тель-Авиве. Видео © Telegram / خبرگزاری تسنیم

По предварительным данным, в результате атак пострадали 29 человек. Есть разрушения в городских районах. По данным местных СМИ, несколько зданий в Тель-Авиве уничтожены полностью. При этом со стороны Ирана зафиксировали ещё один запуск ракет по Израилю.

Как сообщал Life.ru, Армия обороны Израиля заявила о новом ракетном запуске Ирана. Население просят укрыться в защищённых помещениях до дальнейших указаний. Снаряды также попали в подстанцию в городе Хайфа.