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Российские десантники уничтожили минометные расчеты ВСУ в ДНР

Российские артиллеристы-десантники уничтожили минометные расчеты украинских солдат у города Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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Российские артиллеристы-десантники уничтожили минометные расчеты украинских солдат у города Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР). За город уже несколько месяцев идут тяжелые бои.

«Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 “Град” гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задачи по поддержке действий штурмовых групп, освобождающих территорию ДНР под Часовым Яром», — сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что разведчики в одной из лесопосадок близ города обнаружили позиции минометов ВСУ. После этого, получив координаты целей, расчеты РСЗО «Град» Костромских десантников точным залпом поразили позиции и расчеты противника.

Благодаря проделанной работе артиллеристов-десантников штурмовые группы ВДВ смогли зайти в опорный пункт и зачистить его от противника.

Ранее стало известно о выдавливании ВСУ из села на административной границе ЛНР.