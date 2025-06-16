Российские десантники уничтожили минометные расчеты ВСУ в ДНР

Российские артиллеристы-десантники уничтожили минометные расчеты украинских солдат у города Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР). За город уже несколько месяцев идут тяжелые бои.
«Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 “Град” гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задачи по поддержке действий штурмовых групп, освобождающих территорию ДНР под Часовым Яром», — сообщили в Минобороны РФ.
Там отметили, что разведчики в одной из лесопосадок близ города обнаружили позиции минометов ВСУ. После этого, получив координаты целей, расчеты РСЗО «Град» Костромских десантников точным залпом поразили позиции и расчеты противника.
Благодаря проделанной работе артиллеристов-десантников штурмовые группы ВДВ смогли зайти в опорный пункт и зачистить его от противника.
Ранее стало известно о выдавливании ВСУ из села на административной границе ЛНР.