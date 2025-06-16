В Британии раскрыли личность первой женщины на посту главы разведки MI6

В пресс-релизе канцелярии правительства указали, что это назначение имеет огромное значение.
«Историческое назначение Блейз Метревели произошло в то время, когда работа наших разведывательных служб стала как никогда важной. Соединенное Королевство сталкивается с угрозами беспрецедентного масштаба», — отметил премьер.
47-летняя Метревели изучала антропологию в Кембридже. В 1999 году она начала свою карьеру во внешней разведке. Большую часть времени Блейз работала в Европе и на Ближнем Востоке. На данный момент она руководит технологическим департаментом MI6. Ранее службу разведки почти пять лет возглавлял Ричард Мур.
Как сообщал Life.ru, на завершающем этапе отбора глав разведки все три финалиста оказались женщинами. Одной из претенденток была бывший посол Великобритании в Китае Барбара Вудворд.