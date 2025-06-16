В Британии раскрыли личность первой женщины на посту главы разведки MI6

47-летняя Метревели изучала антропологию в Кембридже. В 1999 году она начала свою карьеру во внешней разведке. Большую часть времени Блейз работала в Европе и на Ближнем Востоке. На данный момент она руководит технологическим департаментом MI6. Ранее службу разведки почти пять лет возглавлял Ричард Мур.