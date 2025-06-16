В ЛДПР определились с кандидатом на выборы губернатора Пермского края

В ближайшее время должно пройти заседание реготделения партии, на котором должны выдвинуть его кандидатуру. В случае выдвижения и успешной регистрации эти губернаторские выборы для лидера фракции ЛДПР в заксобрании Прикамья станут уже третьими по счету. В 2017 году, когда выборы выиграл Максим Решетников, Постников занял третье место, набрав 3,75% голосов. Аналогичное место он занял и в 2020 году: пять лет назад его поддержали 5,66% избирателей.