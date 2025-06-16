В ЛДПР определились с кандидатом на выборы губернатора Пермского края

«Спасибо членам Высшего совета ЛДПР и председателю партии Леониду Слуцкому за оказанное доверие и постоянную поддержку. Не подведу!» — прокомментировал сам Олег Постников.
В ближайшее время должно пройти заседание реготделения партии, на котором должны выдвинуть его кандидатуру. В случае выдвижения и успешной регистрации эти губернаторские выборы для лидера фракции ЛДПР в заксобрании Прикамья станут уже третьими по счету. В 2017 году, когда выборы выиграл Максим Решетников, Постников занял третье место, набрав 3,75% голосов. Аналогичное место он занял и в 2020 году: пять лет назад его поддержали 5,66% избирателей.
Напомним, на прошлой неделе депутаты краевого парламента назначили проведение выборов главы региона на 14 сентября. На них у прикамских избирателей снова будет возможность воспользоваться дистанционным электронным голосованием. Сегодня, 16 июня, должна состояться конференция реготделения «Единой России», на которой планируется выдвинуть на выборы действующего губернатора Дмитрия Махонина. А 21 июня пройдет конференция краевого обкома КПРФ: ожидается, что на ней утвердят кандидатуру Ксении Айтаковой для участия в выборах главы Прикамья.