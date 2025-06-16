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Казахстанцы эвакуируются из Ирана через Туркменистан: в МИД сделали заявление

В Министерстве иностранных дел Туркменистана сообщили о том, что казахстанцам, покинувшим Иран, оказали гуманитарную помощь, передает NUR.KZ.

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Источник: Getty Images

Как сказано в заявлении МИД Туркменистана, в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке, территория страны предоставлена для выезда иностранным дипломатам и членам их семей, а также другим гражданам, находящимся в настоящее время на территории Ирана.

"По состоянию на сегодняшний день через контрольно-пропускные пункты пересекли государственную границу Туркменистана около 120 человек из числа граждан Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Румынии и других стран.

Прибывшим были предоставлены автотранспорт, питание, гостиницы, средства первой необходимости. Соответствующие государственные органы Туркменистана тесно взаимодействуют с дипломатическими миссиями иностранных государств и международными организациями", — сказано в сообщении.