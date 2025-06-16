Казахстанцы эвакуируются из Ирана через Туркменистан: в МИД сделали заявление

Как сказано в заявлении МИД Туркменистана, в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке, территория страны предоставлена для выезда иностранным дипломатам и членам их семей, а также другим гражданам, находящимся в настоящее время на территории Ирана.