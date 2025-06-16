Российский боец рассказал об обрушении фронта ВСУ

«Лек» отметил, что в освобождении Малиновки участвовали мотогруппы и группа на гусеничной технике. При этом противник разместил свои позиции лишь в лесопосадках около единственного въезда в поселок, несмотря на то, что населенный пункт растянут в длину на восемь километров.