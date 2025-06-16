У ВСУ «обвалился» фронт в 40 километров шириной на Донецком направлении. Российские войска продвигаются на всем его участке, сообщил РИА Новости замкомандира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Лек».
«Фронт у военнослужащих украинской армии обвалился, около 40 километров. Сорок километров по всему фронту мы продвинулись вперед. Мы передвигаемся от Малиновки (Ульяновки) на Север», — рассказал боец.
Он выразил надежду, что вскоре российской армии удастся освободить и крупный город в той части ДНР — Константиновку.
«Лек» отметил, что в освобождении Малиновки участвовали мотогруппы и группа на гусеничной технике. При этом противник разместил свои позиции лишь в лесопосадках около единственного въезда в поселок, несмотря на то, что населенный пункт растянут в длину на восемь километров.
Об освобождении Ульяновки Минобороны РФ сообщало накануне, 15 июня. На Украине с 2016 года населенных пункт именовался Малиновкой.