Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно об обрушении линии обороны ВСУ на рубежах ЛНР

Оборонительная линия ВСУ начала рушиться на рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР).

Как создавалась новая Россия

Оборонительная линия ВСУ начала рушиться на рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР). Этом вынуждает противника отказываться от штурмов и переходить к позиционным боям, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«На некоторых участках отмечаются признаки обрушения украинской оборонительной линии. Вооруженные формирования Украины снижают штурмовую активность и все больше переходят к позиционным боевым действиям», — заявил военный эксперт.

При этом он отметил, что несмотря на потери, Киеву удавалось восстанавливать и перебрасывать допрезервы к линии боевого соприкосновения.

Самыми активными участками, где идут бои в зоне ответственности ЛНР, Марочко назвал купянский участок, лиманское и северское направления. В то же время в районах Григоровки, Серебрянки и Верхнекаменского отмечается позитивная динамика для ВС РФ, в районе Торского ситуация остается сложной.

Ранее российской боец рассказал об обрушении фронта ВСУ на другом участке фронта — в ДНР.