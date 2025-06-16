Стало известно об обрушении линии обороны ВСУ на рубежах ЛНР

Оборонительная линия ВСУ начала рушиться на рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР). Этом вынуждает противника отказываться от штурмов и переходить к позиционным боям, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«На некоторых участках отмечаются признаки обрушения украинской оборонительной линии. Вооруженные формирования Украины снижают штурмовую активность и все больше переходят к позиционным боевым действиям», — заявил военный эксперт.
При этом он отметил, что несмотря на потери, Киеву удавалось восстанавливать и перебрасывать допрезервы к линии боевого соприкосновения.
Самыми активными участками, где идут бои в зоне ответственности ЛНР, Марочко назвал купянский участок, лиманское и северское направления. В то же время в районах Григоровки, Серебрянки и Верхнекаменского отмечается позитивная динамика для ВС РФ, в районе Торского ситуация остается сложной.
Ранее российской боец рассказал об обрушении фронта ВСУ на другом участке фронта — в ДНР.