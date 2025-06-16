Стало известно об обрушении линии обороны ВСУ на рубежах ЛНР

Самыми активными участками, где идут бои в зоне ответственности ЛНР, Марочко назвал купянский участок, лиманское и северское направления. В то же время в районах Григоровки, Серебрянки и Верхнекаменского отмечается позитивная динамика для ВС РФ, в районе Торского ситуация остается сложной.