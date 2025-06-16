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Белый дом: Трамп встретится с Зеленским на полях саммита G7 в Канаде

Лидер США также проведет двусторонние встречи с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и премьер-министром Канады Марком Карни.

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Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп на полях саммита Группы семи (G7) в Канаде проведет двусторонние встречи с Владимиром Зеленским, президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и премьер-министром Канады Марком Карни. Об этом заявил журналистам в воскресенье сотрудник Белого дома, его слова привел пресс-пул главы вашингтонской администрации.

Как уточнил чиновник, Трамп на полях саммита «проведет двусторонние встречи с Карни, Зеленским и Шейнбаум».

Трамп ранее прибыл в Канаду. Саммит Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) пройдет с 15 по 17 июня в канадском курортном районе Кананаскис (провинция Альберта).