Белый дом: Трамп встретится с Зеленским на полях саммита G7 в Канаде

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп на полях саммита Группы семи (G7) в Канаде проведет двусторонние встречи с Владимиром Зеленским, президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и премьер-министром Канады Марком Карни. Об этом заявил журналистам в воскресенье сотрудник Белого дома, его слова привел пресс-пул главы вашингтонской администрации.