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КСИР заявил, что взломал ПВО Израиля и заставил атаковать друг друга

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявляет, что он смог взломать системы противовоздушной обороны Израиля. По их словам, они «начали целиться сами в себя». Израиль пока не сделал официального комментария по этому вопросу.

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Источник: Life.ru

«Инновации и возможности, применённые в этой операции, несмотря на всеобъемлющую поддержку США и западных держав и обладание новейшими и передовыми оборонными технологиями, привели к успешному и максимальному поражению ракетами целей. Многоуровневые системы обороны противника были приведены в беспорядок, до такой степени, что их собственные системы обороны были нацелены друг на друга», — сообщает КСИР.

В частности, системы ПРО «Стрела-3» на военной базе «Неватим» в пустыне Негев на юге Израиля после запуска ракет Ирана поразили израильский объект. В результате там начались пожары и взрывы.

Системы ПРО «Стрела-3» на военной базе «Неватим» в пустыне Негев на юге Израиля. Видео © Telegram / Middle East Spectator — MES.

Как сообщал Life.ru, в результате утренней атаки Ирана по Израилю три человека погибли и ещё более 65 получили ранения. Удар пришёлся по центральной части страны.