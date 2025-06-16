КСИР заявил, что взломал ПВО Израиля и заставил атаковать друг друга

«Инновации и возможности, применённые в этой операции, несмотря на всеобъемлющую поддержку США и западных держав и обладание новейшими и передовыми оборонными технологиями, привели к успешному и максимальному поражению ракетами целей. Многоуровневые системы обороны противника были приведены в беспорядок, до такой степени, что их собственные системы обороны были нацелены друг на друга», — сообщает КСИР.