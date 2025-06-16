Ynet: ракета упала рядом с отделением посольства США в Израиле

Напомним, конфликт между Израилем и Ираном обострился в ночь на 13 июня, когда ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию «Восстающий лев», нанося удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. В ответ Тегеран объявил об операции «Правдивое обещание 3» по военным целям в Израиле.