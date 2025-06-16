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Ynet: ракета упала рядом с отделением посольства США в Израиле

Одна из ракет, атаковавших Израиль, упала рядом с отделением посольства Соединенных Штатов Америке в Тель-Авиве.

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Одна из ракет, атаковавших Израиль, упала рядом с отделением посольства Соединенных Штатов Америке в Тель-Авиве. Об этом сообщил израильских новостной портал Ynet.

«Одна из ракет упала рядом с территорией комплекса американского посольства в Тель-Авиве», — говорится в публикации портала.

При этом СМИ не уточняет, из какой страны была запущена упавшая у здания отделения посольства США ракета.

Напомним, конфликт между Израилем и Ираном обострился в ночь на 13 июня, когда ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию «Восстающий лев», нанося удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. В ответ Тегеран объявил об операции «Правдивое обещание 3» по военным целям в Израиле.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что израильско-иранский конфликт может затянуться.