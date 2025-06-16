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Пушков: Деньги Европы для Украины исчезнут в бездонной дыре

Увеличение финансовой помощи Киеву со стороны Европы не изменит обстановку на фронте. Однако это обойдётся европейцам очень дорого, считает сенатор Алексей Пушков.

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Источник: Life.ru

Он прокомментировал сообщения о том, что США лишили Украину финансовой помощи и вооружения.

«Может ли Европа восполнить заканчивающуюся финансовую поддержку Киева со стороны США? Может, но ей это очень дорого обойдется. И это при том, что игра явно не стоит свеч: гигантские деньги, как и прежде, просто исчезнут в бездонной дыре под названием Украина», — отметил Пушков в своём Telegram-канале.

Сенатор добавил, что даже с сохранением американской поддержки Украина терпела поражения. Без помощи США, даже если европейцы увеличат финансирование в два раза, они вряд ли добьются чего-то иного, как продолжение отступления украинских войск.

Ранее британские источники сообщили, что Киев остался без самого могущественного и богатого союзника — США. Теперь украинским властям предстоит самостоятельно решать, как развивать боевые действия дальше.