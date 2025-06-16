Токаев назначил нового директора КИСИ

Трудовую деятельность начал в 2009 году в Министерстве экономики и планирования РК в должности главного эксперта. С 2010 по 2014 год занимал различные должности в АО «ФНБ “Самрук-Казына”, Управлении политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства экономики и бюджетного планирования РК. С 2014 по 2023 год — руководящие должности в Министерстве национальной экономики РК, АО “НУХ “Байтерек”, АО “QazTech Ventures”, Национальном банке РК, Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. В 2023—2025 годы был председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.