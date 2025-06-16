Российские бойцы трепетно хранят святую вещь в Курской области: она объединяет разные народы

«Икону и мощи нам передал главный батюшка воздушно-десантных войск, до этого он проходил службу у нас в бригаде. Поэтому он нас и окормляет. Но наша бригада — многонациональная. Поэтому собираемся ввести в штат к нам еще и ламу, поскольку у нас в бригаде многие исповедуют буддизм», — сказал Блокнот.