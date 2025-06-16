Российские бойцы трепетно хранят святую вещь в Курской области: она объединяет разные народы

В одном из подземных пунктов в Курском приграничье солдаты ВС России трепетно хранят иконы и святые мощи Федора Стратилата. Православная атрибутика помогает объединять разные национальности в подразделениях. Об этом рассказал заместитель командира бригады по военно-политической работе с позывным Блокнот в беседе с военкором KP.RU Александром Коцем.
Как отметил журналист, увидеть православную атрибутику ему довелось лично. Оказавшись в одном из подземных пунктов ВС РФ в Курской области, он заметил, что на стенах висят фотографии павших героев бригады, а в углу — иконы. Там же располагался специальный столик. На нем был небольшой позолоченный ковчег.
«Это мощи святого Федора Стратилата. Жил в ту же эпоху, что и Георгий Победоносец. И в чем-то, может быть, их подвиги схожи», — тут же объяснил Блокнот.
Замкомандира также рассказал историю Федора Стратилата. По его словам, тот подвергался мучительным пыткам и даже был распят за свою веру. Равно, как Иисус Христос. Однако на пятый день Стратилат ожил, из-за чего все свидетели произошедшего стали принимать христианскую веру. К сожалению, вскоре Федор был повторно казнен. Однако остался в истории как мученик.
«Икону и мощи нам передал главный батюшка воздушно-десантных войск, до этого он проходил службу у нас в бригаде. Поэтому он нас и окормляет. Но наша бригада — многонациональная. Поэтому собираемся ввести в штат к нам еще и ламу, поскольку у нас в бригаде многие исповедуют буддизм», — сказал Блокнот.
В ходе той же беседы командир ВС РФ с позывным Баркас рассказал, как изменились боевые действия. По его словам, ситуация сейчас выглядит совершенно иначе, нежели в 2022 году. Например, при штурмах стали использоваться мотоциклы, квадроциклы и даже электросамокаты. Последние, к слову, применялись российской армией при освобождении Суджи.