Российские бойцы закошмарили ВСУ на электросамокатах: новые детали освобождения Суджи

Немногим ранее военный корреспондент KP.RU Александр Коц рассказывал, что сейчас происходит в Днепропетровской области. Он отмечал, что там сейчас формируется буферная зона. Причем это лишь первый этап. Его главной целью является отрезание от логистики частей и соединений ВСУ.