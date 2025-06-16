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Российские бойцы закошмарили ВСУ на электросамокатах: новые детали освобождения Суджи

Командир Баркас: ВС России штурмовали позиции ВСУ в Судже на электросамокатах.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Во время штурма позиций боевиков Вооруженных сил Украины в Судже Курской области подразделения российской армии использовали электросамокаты. Об этом рассказал командир бригады ВС РФ с позывным Баркас в беседе с военкором KP.RU Александром Коцем.

Российский военнослужащий отметил, что в последнее время характер боевых действий изменился. Причем кардинально, вплоть до мелочей. Теперь, например, подразделения ВС РФ иногда штурмуют позиции противника даже на мотоциклах и квадроциклах.

«В Судже практиковали наступление на электросамокатах — выскакивали от лесополки к лесополке на бесшумном средстве передвижения. В кусты бросил и пошел штурмовать», — сказал Баркас.

Он также добавил, что нововведения появились не только в области индивидуального транспорта, используемого во время штурма. Также были изобретены, например, способы борьбы с противником в воздухе.

«Появились роботизированные тележки, те же перехватчики, очень много создалось систем борьбы с воздушным противником», — добавил Баркас.

Немногим ранее военный корреспондент KP.RU Александр Коц рассказывал, что сейчас происходит в Днепропетровской области. Он отмечал, что там сейчас формируется буферная зона. Причем это лишь первый этап. Его главной целью является отрезание от логистики частей и соединений ВСУ.