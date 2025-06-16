Британское издание The Telegraph констатирует снижение эффективности американских зенитно-ракетных комплексов Patriot в украинском конфликте. По данным газеты, системы, разработанные ещё в 1981 году, демонстрируют ограниченные возможности против современных российских гиперзвуковых крылатых ракет и БПЛА.
Издание отмечает, что технологические характеристики комплексов Patriot, долгое время считавшихся эталоном ПВО, перестают соответствовать требованиям современного поля боя. Особые проблемы возникают при отражении гиперзвуковых ракет, чьи характеристики существенно превосходят возможности систем противовоздушной обороны предыдущего поколения.
«Американские ракетные системы Patriot, выпускаемые с 1981 года, становятся все менее эффективными против российских гиперзвуковых крылатых ракет», — говорится в публикации.
Прежде издание Military Watch Magazine отметило, что способность российских войск нейтрализовать системы Patriot вызвала серьезные опасения в НАТО. Переживают на этот счет и вне альянса, потому что Япония, Южная Корея и Китайская Республика зависят от Patriot и ее производных.