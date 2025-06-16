Израильские системы ПВО атаковали друг друга

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об успешном применении «новых методов» во время последней волны ракетных ударов по Израилю. Согласно сообщению иранского агентства Tasnim, эти технологии вызвали сбой в работе израильской системы ПВО, в результате чего ее компоненты «стали атаковать друг друга».