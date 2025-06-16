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Израильские системы ПВО атаковали друг друга

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об успешном применении «новых методов» во время последней волны ракетных ударов по Израилю.

Как создавалась новая Россия

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об успешном применении «новых методов» во время последней волны ракетных ударов по Израилю. Согласно сообщению иранского агентства Tasnim, эти технологии вызвали сбой в работе израильской системы ПВО, в результате чего ее компоненты «стали атаковать друг друга».

«В ходе этой операции, благодаря применению новых методов и возможностей в разведки и оборудования… многоуровневые оборонные системы командования и управления вражеского… израильского режима… вышли из строя… и стали атаковать друг на друга», — пишет издание.

Напомним, что одна из ракет, атаковавших Израиль, упала рядом с отделением посольства Соединенных Штатов Америке в Тель-Авиве.

Ранее сообщалось, что число жертв ответных ракетных ударов Ирана по Израилю в рамках продолжающегося конфликта возросло до 16 человек.